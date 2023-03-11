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Пациент выпал из окна больницы в Актау
Мужчина поступил в больницу с вывихом локтевого сустава. В экстренном порядке под наркозом было проведено вправление вывиха. Учитывая нестабильность вывиха и разрывы боковых связок, пациенту планировалось после спадения отека операция в плановом порядке, передаёт BaigeNews.kz.
В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что 54-летний пациент не отрицал злоупотребление спиртными напитками.
"10 марта планировалось оперативное вмешательство. Утром дежурным врачем был проведен обход. Со слов дежурного врача в 07:15 мужчина разбил окно стеклянной двери травматологического отделения, и выбежал в коридор на пролет, в состоянии, возможно, галлюцинаций, психомоторного возбуждения, присутствовала алкогольная интоксикация. После чего он выпрыгнул с пролета второго этажа. Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое, в сознании, вступает в контакт. В отделении общей реанимации", - прокомментировали в пресс-службе больницы.
При падении получил перелом правого бедра. В больнице проводится расследование.
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