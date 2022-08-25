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ТАСС, Михаил Джапаридзе Сегодня, 07:01
1309
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Патриарх Кирилл не приедет в Казахстан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приедет на VII съезд лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября в Нур-Султан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ссылкой на РИА Новости

Это означает, что встреча с папой Римским Франциском, визит которого в столицу Казахстана намечен, не состоится.

"Мы высоко ценим инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считаем их важными и своевременными. В этом году по благословению Святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет", — сказал митрополит Антоний.

14-15 сентября в Казахстане пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хотя официального объявления о папской поездке в Ватикане не было, Франциск ранее подтверждал свое участие.

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#Нур-Султан #религия #Папа Римский
Сегодня, 07:01
1309
Журналист

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