Патриарх Кирилл не приедет в Казахстан

Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приедет на VII съезд лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября в Нур-Султан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ссылкой на РИА Новости.

Это означает, что встреча с папой Римским Франциском, визит которого в столицу Казахстана намечен, не состоится.

"Мы высоко ценим инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считаем их важными и своевременными. В этом году по благословению Святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет", — сказал митрополит Антоний.

14-15 сентября в Казахстане пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хотя официального объявления о папской поездке в Ватикане не было, Франциск ранее подтверждал свое участие.