Пастуха с обморожением рук и ног нашли полицейские Жетысу

Пропавшего в буран пастуха нашли полицейские и спасатели в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

16 февраля к полицейским обратились с заявлением о пропаже пастуха, который вышел под утро на выпас скота и не вернулся. На поиски без вести пропавшего ориентировали личный состав Алакольской районной полиции и спасателей. В ходе поисково-спасательных работ мужчину нашли вблизи села Булакты Алакольского района в вагончике вдоль железнодорожных путей.

"Из-за сильной метели и полного отсутствия видимости я потерял ориентир. Пройдя несколько часов, увидел вагончик и решил переждать бурю там. Мне оставалось только молиться, чтобы меня нашли и спасли, так как я уже совершенно не чувствовал ног. Мои молитвы были услышаны, меня нашли полицейские и спасатели. Выражаю им огромную признательность за их самоотверженность", – сказал мужчина.

Мужчина получил обморожение рук и ног. Правоохранители доставили его в центральную районную больницу города Ушарал.