Пастух заготовил на зиму более 40 кг наркотиков в Жамбылской области

По подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 47-летний мужчина, работавший пастухом в Меркенском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Со слов подозреваемого, он нашел дикорастущую коноплю, собрал её, высушил и хранил для собственного потребления.

В ходе обыска в кармане куртки подозреваемого обнаружен свёрток с марихуаной. Большая часть изъятого вещества хранилась на соседней животноводческой ферме.

В сарае на территории крестьянского хозяйства найден тайник с тремя полиэтиленовыми пакетами со стеблями дикорастущей конопли. Кроме этого, найдена пластиковая бутылка для курения наркотика.

Подозреваемый признался, что заготовил марихуану на зиму для собственного потребления.

Всего изъято 40 килограммов 240 граммов высушенной марихуаны. Это более 40 тысяч разовых доз.

Задержанный ранее судим за кражу. Он дал признательные показания. На данный момент водворен в ИВС.