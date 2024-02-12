Пастух ушёл на поиски скота и пропал в Актюбинской области
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
87Фото: pxhere.com/ru/photographer/4052680
Почти сутки провёл один в степи пастух в Актюбинcкой области. Утром 11 февраля он на лошади выехал искать скот и в хозяйство не вернулся, передаёт BaigeNews.kz.
12 февраля в Службу спасения 112 поступило сообщение о том, что в селе Айке пропал 57-летний работник хозяйства "Жаназар".
"Сотрудники Айтекебийского района начальник караула ПЧ №9 Есет Баспаков, спасатель Ислам Нурдаулет, водитель Алимбек Туребеков 12 февраля в 5:30 благополучно нашли пропавшего мужчину в пяти километрах от села Айке. В медицинской помощи он не нуждался", - сообщили в МЧС.
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