Пастух ушёл на поиски скота и пропал в Актюбинской области

Почти сутки провёл один в степи пастух в Актюбинcкой области. Утром 11 февраля он на лошади выехал искать скот и в хозяйство не вернулся, передаёт BaigeNews.kz.

12 февраля в Службу спасения 112 поступило сообщение о том, что в селе Айке пропал 57-летний работник хозяйства "Жаназар".