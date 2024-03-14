Пассажиры спасли потерявшую сознание девушку на борту самолёта Алматы-Актобе

21-летняя девушка внезапно потеряла сознание на борту самолёта, следовавшего из Алматы в Актобе. На помощь ей пришли пассажиры, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл через 15 минут после взлёта. В соцсетях о нём рассказала врач акушер-гинеколог из Актобе Алия Шангараева. Женщина летела этим рейсом с конференции в Алматы.

"Минут через 15 после того, как мы взлетели, слышу даже сквозь наушники о том, что если есть медицинские работники, обратитесь к бортпроводникам, нужна ваша помощь. Не раздумывая встала и пошла. На предпоследнем ряду девушка у окна потеряла сознание. Пришлось её уложить. В самолёте оказывать медицинскую помощь очень сложно, нет элементарной возможности положить человека горизонтально, минимальный доступ у всех. У девушки была полная потеря сознания, снижение давления до 80 на 50, еле прощупывался пульс", - рассказала врач.

Всего на зов бортпроводников откликнулись четыре медика. Им пришлось взять на себя ответственность и принять непростое решение о том, следует ли экстренно посадить самолёт.

"Сделали укол Преднизолона, измеряли давление, предоставили кислородную подушку. Девушка пришла в сознание, у неё были судороги. Оказалось, что три года назад у неё был ишемический инсульт. Капитан судна предложил сделать экстренную посадку в Таразе. Борт был полный, человек 200. Было сложно было принимать решение. С нами летела заведующая кафедрой анестезиологии и реанимации Жансая Саркулова, мы приняли решение, что долетим в Актобе. Девушку привели в сознание, пришлось согревать её бутылками, напоили чаем, накормили шоколадом, укрыли", - сообщила подробности Алия Шангараева.

После того, как самолёт приземлился, спасённая обняла и поблагодарила врачей.

Медик же отметила, что бортпроводники авиакомпании Scat были очень собраны и помогали в реанимационных действиях. Аптечка в самолёте оказалась оснащена по доказательной медицине, поэтому нашатырного спирта, чтобы привести в сознание человека, в ней не было.