Пассажиры нескольких пригородных автобусов застряли на выезде из Караганды

Из-за метели и нулевой видимости в Караганде приостановлено движение пригородных маршрутов. Те из пассажиров, кто успели выехать из областного центра, застряли в пути, передаёт BaigeNews.kz.

"В Караганде, Темиртау, Абае, Сарани, Шахтинске, Актасе, Топаре и Шахане приостанавливается движение пригородных маршрутов. В 17.00 принято решение о приостановке движения маршрутов №107, 115, 121, 122, 127, 141, 146 и 165 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Автобусы, которые сейчас на линии, делают последний рейс. Уважаемые пассажиры, у вас ещё есть возможность успеть на них!" - сообщили в автопарке, обслуживающем маршруты.

Однако люди сообщают, что не могут добраться с учёбы и работы до дома, потому что автобусы, находящиеся на линии, оказываются везти их до конечной.

"Едем на автобусе №122 из Караганды в Абай, Топар. Полный автобус людей. Он высаживает в Актасе и говорит, что дальше не поедет. А как людям добираться?" - сообщили журналистам пассажиры.

Они признались, что просто отказались покидать автобус. Звонили в службу 112, но вахтовку за ними не выслали.

По предварительным данным, таким образом остановлены четыре автобуса.