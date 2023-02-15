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Пассажирский автобус сгорел в Алматы
Автобус сгорел в Медеуском районе Алматы. В управлении городской мобильности города Алматы прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, утром 15 февраля в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании автобуса, следовавшего по маршруту №131. Водитель, обнаружив техническую неисправность, согласно инструкции предупредил всех пассажиров и произвёл незамедлительную высадку людей на остановочном комплексе.
"После чего автобус направился в парк для устранения технической неисправности. Следуя по проспекту Аль-Фараби в южном направлении, произошло возгорание в моторном отсеке. Водителем были приняты оперативные меры по тушению огня огнетушителем, однако через некоторое время произошел взрыв. В 8:45 прибывшие на место сотрудники ДЧС локализовали пожар и в 8:50 полностью ликвидировали очаг возгорания", - говорится в сообщении.
По информации управления, жертв и пострадавших нет, сейчас на месте работают уполномоченные органы.
Отметим, возгорание произошло на автобусе марки ЛиАЗ, нормативный срок эксплуатации которого подходит к завершению. При плановой проверке технического состояния автопарка была выявлена высокая степень износа автобусов данной марки.
В этом году акимат планирует закупить 300 новых автобусов и обновить 100 троллейбусов. Частные парки приобретут 150 газовых автобусов.
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