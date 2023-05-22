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Пассажирке летевшего в Астану самолёта спасли жизнь в воздухе
Случайно оказавшиеся на борту самолёта врачи спасли жизнь потерявшей сознание в воздухе пассажирке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Костанайские новости.
Инцидент произошёл в лайнере, летевшем из Кызылорды в Астану. Из командировки на нём возвращалась делегация врачей и представителей Управления здравоохранения Костанайской области.
За 20-30 минут до посадки в Астане одной из пассажирок стало плохо.
Главврач Лисаковской больницы Карлыгаш Аленова и главврач поликлиники № 2 Костаная Самат Шуменбаев пришли ей на помощь. Но педиатр и уролог по специальности быстро поняли, нужна ещё помощь реаниматолога.
"Я спал, когда коллеги меня как реаниматолога-анестезиолога попросили помочь. У пассажирки была остановка дыхания, судороги, гипертонический криз, тахикардия. Не было тонометра, чтобы измерить давление. Не было в аптечке необходимых препаратов. Пришлось обойтись подручными средствами. Помогла кислородная маска", - рассказал главврач поликлиники №3 Костаная Амиржан Бахытжанов.
Состояние пассажирки удалось стабилизировать. Женщина пришла в себя, но была слаба. Когда самолёт сел, первым делом подъехала бригада скорой медпомощи и забрала пациентку.
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