Пассажирка умерла на борту экстренно севшего самолёта в Уральске
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17-летняя девушка скончалась на борту самолёта Казань - Анталья, экстренно севшего в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По информации издания, девушка была инвалидом с детства. 17 сентября во время полёта у неё начался приступ астмы, после которого остановилось сердце. На борту оказались два медика - травматолог и анестезиолог, которые пытались реанимировать пассажирку. Но сделать это не удалось.
"Самолёт турецкой AnadoluJet экстренно посадили в казахстанском Уральске. Прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть Софии. При этом фельдшер аэропорта сообщил, что уже в 15:47 начал звонить в СМП, удалось связаться только на шестой раз, а прибыли врачи в 16:30. Девушка с мамой летела на отдых в Турцию. Сами они жили в селе Большая Шильна под Набережными Челнами", - сказано в сообщении.