Пассажирка умерла на борту экстренно севшего самолёта в Уральске

17-летняя девушка скончалась на борту самолёта Казань - Анталья, экстренно севшего в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации издания, девушка была инвалидом с детства. 17 сентября во время полёта у неё начался приступ астмы, после которого остановилось сердце. На борту оказались два медика - травматолог и анестезиолог, которые пытались реанимировать пассажирку. Но сделать это не удалось.