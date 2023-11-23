Пассажир вынес из такси чужой рюкзак с 9 млн тенге в Астане
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Пассажир такси обнаружил на заднем сидении авто чужой рюкзак с девятью миллионами тенге и, не говоря водителю о нём ни слова, вынес, доехав до адреса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Столичный житель подрабатывал в ночные часы частным извозом. Для работы в такси он брал авто у друга. После очередной смены владелец транспортного средства не нашёл внутри своего рюкзака с девятью миллионами тенге. Поскольку таксист ничего не брал из машины, он решил обратиться в полицию.
Стражи порядка установили, что в ту ночь в салоне авто побывали 17 человек. Полицейские выяснили все адреса, куда ехали пассажиры. На одном из видео был замечен мужчина, который держал в руках пропавший рюкзак
Они разыскали пассажира. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование.
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