Пассажир ударил в лицо водителя автобуса в Актау

В Актау пассажир накинулся на водителя автобуса и ударил его в лицо. Хулигана ищет полиция, передаёт BaigeNews.kz.

Камера видеонаблюдения в салоне сняла, как кондуктор пытается удержать дебошира, направлявшегося к водителю автобуса. Женщине сделать это не удаётся. В результате шофёр без причины получил удар кулаком в лицо.

По словам владельца маршрута Руслана Ахметнабиева, водителю автобуса пришлось обратиться за медицинской помощью в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.