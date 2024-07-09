Пассажир ударил в лицо водителя автобуса в Актау
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В Актау пассажир накинулся на водителя автобуса и ударил его в лицо. Хулигана ищет полиция, передаёт BaigeNews.kz.
Камера видеонаблюдения в салоне сняла, как кондуктор пытается удержать дебошира, направлявшегося к водителю автобуса. Женщине сделать это не удаётся. В результате шофёр без причины получил удар кулаком в лицо.
По словам владельца маршрута Руслана Ахметнабиева, водителю автобуса пришлось обратиться за медицинской помощью в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.
"Пассажир был неадекватен, в салоне выражался нецензурной бранью, кондуктор сделала ему замечание, он начал на неё бросаться, потом ни с того ни с сего подошёл к водителю и ударил его. По камере мы увидели, что водитель вообще никаких замечаний не делал этому мужчине. Хорошо, что всё произошло на остановке, а не во время движения. Такие факты нужно пресекать очень строго, потому что это не шутки", - прокомментировал Ахметнабиев.
"Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого", - уточнили в ведомстве.