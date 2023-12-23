Пассажир самовольно открыл аварийную дверь самолёта в Алматы

По социальным сетям гуляет видео, в котором пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета. Инцидент прокомментировали в Комитете гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.

"23 декабря 2023 года после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент - Алматы в 1:19 по местному времени пассажир произвел открытие аварийной двери. Воздушный борт был проверен и допущен к выполению полётов. Пассажир был передан сотрудникам МВД для принятия мер", — сообщили в КГА.

В ведомстве отметили, что авиационная администрация Казахстана проведёт расследование как в отношении пассажира, так и в отношении служб аэропорта, ответственных за подачу автотрапа.