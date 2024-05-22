Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
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Один человек погиб и множество пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур в результате попадания самолета в сильную турбулентность, пишет 21 мая BBC News со ссылкой на заявление компании, передаёт BaigeNews.
Как сообщает iz.ru, самолет был перенаправлен в Бангкок. В настоящее время авиакомпания работает с властями Таиланда над оказанием необходимой медицинской помощи пострадавшим пассажирам.
Что именно произошло на борту Boeing 777, не уточняется. Отмечается, что в самолете было 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
"Singapore Airlines выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего", - передает вещательная корпорация слова представителей Singapore Airlines.
Как пишет тайская газета Matichon, самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Суварнабхуми. В результате инцидента пострадали 30 человек, говорится в сообщении.
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