Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности

Один человек погиб и множество пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур в результате попадания самолета в сильную турбулентность, пишет 21 мая BBC News со ссылкой на заявление компании, передаёт BaigeNews.

Как сообщает iz.ru, самолет был перенаправлен в Бангкок. В настоящее время авиакомпания работает с властями Таиланда над оказанием необходимой медицинской помощи пострадавшим пассажирам.

Что именно произошло на борту Boeing 777, не уточняется. Отмечается, что в самолете было 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

"Singapore Airlines выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего", - передает вещательная корпорация слова представителей Singapore Airlines.

Как пишет тайская газета Matichon, самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Суварнабхуми. В результате инцидента пострадали 30 человек, говорится в сообщении.