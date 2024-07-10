Пассажир пытался провезти в брюках сотню живых змей

Китайская таможня задержала мужчину, пытавшегося провезти более 100 живых змей в собственных брюках. Пассажир намеревался попасть с нелегальным грузом из Гонконга и Шэньчжэнь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Всего было изъято 104 пресмыкающихся, в том числе молочные и кукурузные змеи. Многие относились к видам, нехарактерным для Китая.

"При досмотре обнаружилось, что карманы брюк мужчины набиты холщовыми пакетами, завязанными шнурками и заклеенными скотчем. Вскрыв их, работники таможни увидели живых змей всевозможных форм, размеров и цветов", - пишет издание.

Нарушитель будет привлечен к ответственности, заявили представители таможенного органа.