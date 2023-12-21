Пассажир брызнул из перцового баллончика в водителя автобуса в Кокшетау

В Кокшетау водитель автобуса поступил в больницу с ожогом роговицы глаз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

20 декабря в дежурную часть управления полиции Кокшетау обратился фельдшер. Он рассказал, что в приёмный покой многопрофильной областной больницы доставлен 52-летний водитель автобуса № 5 с диагнозом "Химический ожог роговицы обоих глаз".

Выяснилось, что в салоне автобуса между водителем и пассажиров возник конфликт.

"Предварительно установлено, что в ходе словесной перепалки между водителем и пассажиром последний брызнул перцовым баллончиком и скрылся в неизвестном направлении. Данная информация зарегистрирована, принимаются меры по установлению личности мужчины. Ведётся разбирательство", — рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

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