Пассажирка напала на сотрудницу FlyArystan в аэропорту Астаны

Женщина, опоздавшая на рейс Астана-Шымкент, напала на сотрудницу авиакомпании FlyArystan в аэропорту столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Пассажирка кидала тяжёлые предметы в сотрудников авиакомпании на стойке регистрации после отказа принять её на рейс.

"Пассажир вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и нанесла серьёзные телесные повреждения сотруднице авиакомпании. На данный момент авиакомпания оказывает максимальную поддержку сотруднице в реабилитации, а также работает над привлечением к ответственности деструктивного пассажира. Наши сотрудники заслуживают право на безопасную рабочую среду. Мы не приемлем нападения и оскорбления. Почему 170 пассажиров должны ждать одного опоздавшего? Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этого пассажира к полной ответственности, и чтобы этот пассажир больше никогда не мог воспользоваться нашими услугами”, - сообщил управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс.

В авиакомпании отметили, что непристойное поведение пассажиров стало частым явлением в авиационной отрасли.