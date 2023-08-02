  • 2 Августа, 22:09
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Пассажирка напала на сотрудницу FlyArystan в аэропорту Астаны

Сегодня, 20:37
315
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t.me/flyarystan_inform Сегодня, 20:37
315
Сегодня, 20:37
315
Фото: t.me/flyarystan_inform

Женщина, опоздавшая на рейс Астана-Шымкент, напала на сотрудницу авиакомпании FlyArystan в аэропорту столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Пассажирка кидала тяжёлые предметы в сотрудников авиакомпании на стойке регистрации после отказа принять её на рейс.

"Пассажир вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и нанесла серьёзные телесные повреждения сотруднице авиакомпании. На данный момент авиакомпания оказывает максимальную поддержку сотруднице в реабилитации, а также работает над привлечением к ответственности деструктивного пассажира. Наши сотрудники заслуживают право на безопасную рабочую среду. Мы не приемлем нападения и оскорбления. Почему 170 пассажиров должны ждать одного опоздавшего? Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этого пассажира к полной ответственности, и чтобы этот пассажир больше никогда не мог воспользоваться нашими услугами”, - сообщил управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс.

В авиакомпании отметили, что непристойное поведение пассажиров стало частым явлением в авиационной отрасли.

"Напоминаем, что сроки прибытия на рейс закреплены законодательством Казахстана. Соблюдение данных сроков критично в авиационной отрасли для обеспечения безопасного полета", - заключили в пресс-службе FlyArystan.

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