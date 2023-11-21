Пару молодых наркозакладчиков задержали в Алматы

Пара молодых людей незаконно хранила и сбывала мефедрон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали 21-летних парня и девушку, которые незаконно хранили и сбывали мефедрон. Для развозки наркотика пара использовала автомашину Hyundai.

Согласно оперативным данным, они делали закладки на территории Алматы и Алматинской области.

При личном обыске у подозреваемых изъяты 56 свёртков, общий вес которых составил 41,75 грамма. По месту жительства молодых людей полицейские нашли ещё пакет с порошкообразным веществом, около 100 пакетов, электронные весы с наслоением.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.