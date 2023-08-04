Партию нелегальных вейпов на 7 млн тенге обнаружили в Астане
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
146Фото: пресс-служба Минфина РК
Партию нелегальных табачных изделий на сумму свыше семи миллионов тенге выявили в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"Сотрудниками департамента госдоходов в ходе рейдовых мероприятий выявлены 5 360 табачных изделий без средств идентификаций (акцизных марок): вейпы, табак для кальяна, электронные сигареты и другое. Общая сумма составила 7 841 500 тенге", - сообщили в пресс-службе Минфина РК.
В отношении нарушителей составлены материалы по статье 283 КоАП РК за нарушение правил маркировки (перемаркировки) табачных изделий средствами идентификации. Дело передано в суд для принятия процессуального решения.
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