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Партию AMANAT освободили от уплаты избирательного взноса
В Центральной избирательной комиссии состоялось заседание по вопросу регистрации партийного списка общественного объединения "Партия "АMANAT" на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров, открывая заседание, сообщил, что партия представила документы о выдвижении 8 февраля.
ЦИК провела процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым Конституцией и Конституционным законом о выборах.
С докладом по данному вопросу выступил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.
Он сообщил, что партия AMANAT представила партийный список из 90 человек. 29 человек из них - женщины, молодые люди и лица, имеющие инвалидность, что в совокупности составляет 32,2 процента от общего числа включённых в этот список.
"Все лица, включённые в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", - сказал он.
Ерман отметил, что на выборах депутатов мажилиса парламента 10 января 2021 года партия AMANAT получила 71,09 процента голосов избирателей. Поэтому от уплаты избирательного взноса данная партия освобождается.
После подписания протоколов члены ЦИК приняли постановление "О регистрации партийного списка общественного объединения "Партия "AMANAT" на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года".
Всем зарегистрированным кандидатам выдали удостоверения. Теперь партия вправе открыть специальный временный счёт для формирования избирательного фонда.
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