Партийный рейтинг среди алматинцев возглавляют Amanat, Respublica и ОСДП

Фото: google

Социологическое исследование, проведённое методом телефонного опроса с 1 по 4 марта 2023 года на выборке в 1600 респондентов, демонстрирует следующие показатели.

Прогнозный уровень явки жителей Алматы на предстоящие выборы составляет 32,8 процента. Вопрос звучал следующим образом: "19 марта 2023 года состоятся выборы. Вы примете участие в голосовании?" Данный показатель отражает совокупность таких факторов, как регулярное участие в голосовании на выборах за последние три года, участие в конкретных избирательных кампаниях, уровень осведомлённости о своём избирательном участке. Самый низкий показатель явки проявляется среди молодежи – 17,1 процента, наибольшую электоральную активность показывает старшее поколение (61 год и старше) – 49,2 процента.

В разрезе районов ситуация сложилась следующим образом: Алатауский район – 25,1 процента, Алмалинский – 28,2 процента, Ауэзовский – 30,8 процента, Бостандыкский – 31,4 процента, Жетысуский – 27,8 процента, Медеуский – 31,4 процента, Наурызбайский – 30,4 процента, Турксибский – 28,9 процента.

Партийные предпочтения избирателей

Электоральные предпочтения респондентов в городе Алматы в отношении партий мажилиса распределились следующим образом. На вопрос: "Если бы Вы пошли на выборы в мажилис парламента, то за какую политическую партию Вы бы проголосовали?" 41,7 процента затруднились ответить, 6,5 процента отказались от ответа.

Среди горожан, декларирующих готовность голосовать и определившихся со своим выбором, лидирует партия Amanat – 49 процентов, следом идёт Respublica – 14,5 процента и ОСДП – 7,2 процента. Народная партия набрала 4,8 процента голосов, "Ауыл" – 4,2 процента. Минимальные показатели у "Ак жола" - 2,2 процента и "Байтақ" – 1,8 процента.

При этом по данным опроса 16,3 процента опрошенных в Алматы намерены голосовать против всех.

Характерно, что за Amanat в мажилис больше всего готовы голосовать горожане в возрасте 30-45 лет (52,1 процента) и старше 61 года (56 проценов).

В случае с маслихатами ситуация мало отличается от мажилиса. Вопрос формулировался аналогично. Здесь также значительна доля тех, кто затруднился ответить на вопрос о партийных предпочтениях – 43,7 процента, отказались от ответа – 6,5 процента.

Среди горожан, выражающих готовность голосовать, лидирует партия Amanat – 51,9 процента, далее идёт Respublica – 16,2 процента. НПК набрал 7,6 процента голосов, "Ауыл" – 4,9 процента, "Ак жол" – 4,2 процента. Также 15,2 процента алматинцев будут голосовать против всех.

Довольно интересна ситуация по одномандатным округам. Респондентам был задан вопрос: "Вам известно или нет о том, что согласно новым поправкам к Конституции РК 29 депутатов мажилиса парламента будут избираться по одномандатным округам?". Необходимо отметить, что более половины горожан (50,1 процента) не знают о голосовании по одномандатному округу.

Относительно электоральных предпочтений алматинцев в разрезе трёх избирательных округов картина сложилась следующим образом. Электоральный рейтинг замерялся с помощью вопроса: "Если бы Вы пошли на выборы в мажилис парламента, то за кого из кандидатов в депутаты мажилиса по Вашему округу Вы бы проголосовали?"

Избирательный округ №3

По избирательному округу №3 наиболее реальными шансами завоевать хотя бы три процента голосов из 37 кандидатов (на момент проведения опроса) имеют только шесть кандидатов.

Первое место со значительным отрывом занимает Ермурат Бапи – 24,2 процента, на втором месте – кандидат от партии Amanat Руслан Нурлыбаев (11,8 процента), замыкает тройку лидеров Акболе Абылкасымова с 8,4 процента голосов избирателей. Четвёртую позицию занимает Айгерим Тлеужанова (4,2 процента), на пятом месте – Инга Иманбаева (3,6 процента).

При этом 37,4 процента жителей округа, которые собираются принять участие в голосовании, ещё не определились со своим выбором.

Избирательный округ №4

Что касается электоральной картины в округе №4, то здесь конкуренция между кандидатами несколько выше: электоральный рейтинг определил семь фаворитов, получивших свыше трёх процентов поддержки.

Ерлан Стамбеков набрал 7,8 процента потенциальных голосов, чаще всего это старшее поколение (19 процентов), русские (11,3 процента), пенсионеры (19,5 процента), жители Алмалинского района (девять процентов). У Тоғжан Қожалы – 6,6 процента. Далее следует кандидат от партии Amanat Байсақова Зүлфия – 6,2 процента. Бокаев Санжар и Достияров Абзал набрали 5,8 процента и 5,6 процента соответственно. За Серика Абдрахманова готовы отдать свои голоса 5,2 процента избирателей.

Замыкает семёрку лидеров Арайлым Назарова – 4,4 процента. Ещё не определились с электоральным выбором практически половина жителей округа (47,2 процента).

Избирательный округ №5

В округе №5 восемь лидеров электоральной гонки демонстрируют высокую степень конкуренции. Тройка лидеров имеет минимальный разрыв между собой. По итогам опроса лидирует Бақытжан Базарбек, набрав 8,8 процента, (чаще это 46-60-летние (23,3 процента) и 30-45-летние (16,5 процента), работающие в частной сфере (17,1 процента), домохозяйки (21,6 процента), жители Медеуского района (16,5 процента). За ним следует Матаев Асет (8,6 процента), он пользуется поддержкой равномерно среди всех возрастов, социальных групп и обоих районов округа. На третьем месте – Олжас Сулеймен (8,4 процента).

Позиции с четвёртой по восьмую заняли кандидат от партии Amanat Хикметов Аскар (5,2 процента), Егеубаева Динара (4,4 процента), Мухтар Тайжанов (3,4 процента), Мэлс Елеусизов (3,2 процента), Барысов Айбек (три процента).

Необходимо отметить, что ещё не определились с выбором более трети жителей округа, собирающихся прийти на избирательные участки 19 марта – 36,8 процента.

Таким образом, по итогам опроса можно сделать три основных вывода.

ПЕРВОЕ. Партийный рейтинг среди алматинцев возглавляют партии Amanat, Respublica и ОСДП.

ВТОРОЕ. Партийные кандидаты в одномандатных округах не могут похвастаться высоким уровнем поддержки. Здесь избиратели склонны поддержать самовыдвиженцев. При этом алматинцы отдают свои предпочтения тем кандидатам, которые внесли свой личный вклад в развитие родного города.

ТРЕТЬЕ. Все три округа Алматы демонстрируют разную степень накала политической борьбы за мандат в парламенте. Наиболее острая борьба развернулась в округе №5, наиболее предсказуема ситуация в округе №3.

Опрос проведён Научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" с 1 по 4 марта 2023 года в городе Алматы. Выборка – 1600 респондентов старше 18 лет. В исследовании был применён метод телефонного опроса.

Статистическая погрешность составляет ± 2,5 процента.

Опрос проведён с официального уведомления ЦИК № ОСК-08-19/219 от 13.02.2023 года.