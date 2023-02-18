Партия "Respublica" открыла предвыборные штабы в 20 регионах

Официальное открытие штаба партии "Respublica" состоялось в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, "Respublica" будет активно проводить предвыборную агитацию.

"Сегодня мы официально открыли 20 региональных штабов по всей стране. Для проведения агитационной работы мы выезжаем в регионы, чтобы максимально информировать население. Завтра отправимся из Алматы. Затем в течение 5-6 дней мы посетим Талдыкорган, Шымкент, Кунаев, Жамбыл, Шымкент, Туркестан, Кызылорду. Далее мы поедем в ВКО, СКО и завершим маршрут поездкой в Улытаускую область", — сказал он.