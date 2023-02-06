Партия Respublica огласила список кандидатов в депутаты Мажилиса

Фото: Алиева Алина

29 человек вошли в списки кандидатов в Мажилис от партии.

В ходеI Съезда партии Respublica был утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК восьмого созыва, выдвигаемых по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам. В него вошли 29 членов партии, передает BaigeNews.kz.

Сопредседатель партии Respublica Қуаныш Шоңбай представил своих кандидатов.

В число кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от Respublica, выдвигаемых по партийным спискам, вошли: