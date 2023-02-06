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Алиева Алина Сегодня, 16:42
59
Сегодня, 16:42
59
Фото: Алиева Алина

Партия Respublica огласила список кандидатов в депутаты Мажилиса

29 человек вошли в списки кандидатов в Мажилис от партии.

В ходеI Съезда партии Respublica был утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК восьмого созыва, выдвигаемых по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам. В него вошли 29 членов партии, передает BaigeNews.kz.

Сопредседатель партии Respublica Қуаныш Шоңбай представил своих кандидатов.

В число кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от Respublica, выдвигаемых по партийным спискам, вошли:

  1. Айдарбек Ходжаназаров,
  2. Айтуар Кошмамбетов,
  3. Асель Дәкен,
  4. Асем Абдраимова,
  5. Бакытбек Хамит,
  6. Бейбит Алибеков,
  7. Дамир Суентаев,
  8. Данара Смайл,
  9. Дархан Иманашев,
  10. Динара Наумова,
  11. Динара Шукижанова,
  12. Екатерина Смолякова,
  13. Ермек Умурзаков,
  14. Зейнолла Абдуманапов,
  15. Игорь Копайлов,
  16. Кайрат Маишев,
  17. Куаныш Шонбай,
  18. Куанышбек Мұқаш,
  19. Қырмызы Жандосова,
  20. Нурлан Коянбаев,
  21. Нұргүл Тау,
  22. Олжас Султанов,
  23. Олжас Болатбекұлы,
  24. Олжас Куспеков,
  25. Руслан Берденов.
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Алиева Алина Журналист
Сегодня, 16:42
59
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