Парня осудили за кражу невесты в Шымкенте
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В Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении парня, обвинённого в похищении невесты, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что подсудимый Г. познакомился с потерпевшей А. в Instagram, приехал к ней из Жанаозена в Шымкент и похитил с целью жениться.
Автомобиль "жениха" остановили по дороге в Мангистаускую область.
Потерпевшая простила парня и просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд учёл отсутствие у "жениха" судимости, а также мнение потерпевшей.
"Приговором суда Г. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 125 УК РК и ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, с применением статьи 63 УК РК наказание считать условным", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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