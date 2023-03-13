Парламентские выборы: электоральные настроения казахстанцев

Фото: BaigeNews.kz

Потенциальная явка казахстанских избирателей на парламентские выборы 19 марта 2023 года составит 69%. Таковы итоги социологического опроса, который провёл исследовательский институт "Общественное мнение" в начале марта, передаёт BaigeNews.kz.

Методом face-to-face было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в семи областях, Астане, Алматы и Шымкенте.

Уровень осведомлённости граждан о предстоящих выборах в мажилис парламента РК и маслихаты всех уровней фиксируется на достаточно высоком уровне.

Респондентам задавался следующий вопрос: "Знаете ли вы о том, что 19 марта состоятся внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней?".

74% респондентов твёрдо заявили о своей информированности, что может быть хорошим заделом для обеспечения высокой явки на выборы. При этом каждый пятый (19,4%) лишь что-то слышал об этом. А 6,6% респондентов на момент опроса впервые слышали о том, что 19 марта состоятся выборы в мажилис и маслихаты.

Приоритетными источниками информации о выборах для избирателей практически в равной степени служат телевидение (38,3%) и официальные новостные, аналитические источники в Интернете (36%). Однако если рассматривать источники информации в разрезе традиционных и современных медиа, то предпочтения избирателей чаще складываются в пользу современных медиа: официальные новостные, аналитические источники в Интернете (36%); Instagram – 24,5%; WhatsApp – 8,8%; Facebook – 8,7%; Telegram – 5,3%; Youtube – 4,8%; Tik-tok – 4,2%. Традиционные СМИ (за исключением телевидения) значительно уступают в своих позициях: телевидение – 38,3%; бумажные газеты и журналы – 8,2%; радио – 3,3%.

Вопрос респондентам задавался следующим образом: "Что является для вас основными источниками новостей о предстоящих парламентских выборах?".

При этом наблюдаются существенные различия в медиапредпочтениях избирателей по типу поселения и возрасту. Телевидение чаще служит источником информации о выборах для сельчан, тогда как горожане чаще выбирают интернет-источники в качестве основного канала информации. Старшее поколение чаще отдаёт предпочтение традиционным СМИ (телевидение, печатная пресса, радио), тогда как молодёжь чаще обращается к новостным интернет-источникам и социальным сетям.

Согласно замеру, уровень потенциальной избирательной явки на парламентские выборы 19 марта 2023 года составит 69%. Это общая доля тех, кто твёрдо намерен голосовать (51,9%) и скорее всего будет голосовать (17,1%).

Вопрос респондентам задавался следующим образом: "Скажите, пожалуйста, примете ли вы участие в голосовании на парламентскихвыборах 19 марта 2023 года?".

По данным опроса, потенциальная электоральная явка довольно высокая во всех группах, однако более высокие значения фиксируются среди сельчан, женщин, граждан 46–60 лет и старше 61 года.

В совокупности 23,4% респондентов скорее не будут (10,3%) и не намерены (13,1%) голосовать. Доля неопределившихся – 7,6%.

Также респондентам было предложено ответить на вопрос: "Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию вы бы проголосовали на выборах в мажилис парламента?".

В группе опрошенных, которые намерены принять участие в голосовании, потенциальный рейтинг политических партий складывается следующим образом: партия Amanat – 66,7%, "Ауыл" – 6,1%, Respublica – 5,4%, "Ак жол" – 5,2%, Народная партия – 5,1%.

Относительно близко к пятипроцентному порогу находится ОСДП с рейтингом 4,1%.

Новая партия "Байтақ", набрав 2,1%, имеет пока очень мало шансов на прохождение в мажилис. Доля респондентов, готовых проголосовать "против всех", составила 5,3%.

Таким образом, более-менее реальные шансы завоевать депутатские места в мажилисе имеют пять политических партий.

Касательно рейтинга кандидатов в депутаты мажилиса, избираемых по одномандатным округам, здесь наиболее интересны результаты, полученные в Астане и Алматы.

Вопрос респондентам задавался следующим образом: "За кого из кандидатов, избираемых по вашему одномандатному округу, вы собираетесь проголосовать 19 марта 2023 года?".

В Астане по двум избирательным округам топ-листы возглавляют Даулет Турлыханов (округ №1) и Даулет Мукаев (округ №2).

В Алматы по трём избирательным округам топ-листы возглавляют Ермурат Бапи (округ №3), Ерлан Стамбеков (округ №4), Бакытжан Базарбек (округ №5).

Остальные кандидаты по данным округам не набирают 10% потенциальных голосов, что позволяет предполагать, что избиратели Астаны и Алматы уже определились со своим выбором.

Показательным является собирательный портрет "идеального кандидата". Вопрос респондентам задавался следующим образом: "Почему вы собираетесь проголосовать именно за данного кандидата?".

Большинство респондентов отметили, что выбор сделали исходя из проведения кандидатами личных встреч с населением, их реального вклада в развитие региона и их предвыборной программы.

Примечательно, что для избирателей самыми "необязательными" являются такие качества кандидата как "активность в социальных сетях" (менее 6%),"наличие западного образования и знание иностранных языков" (менее 3%).

Таким образом, для казахстанцев, выбирающих между кандидатами в депутаты мажилиса по одномандатным округам, решающим фактором электорального выбора является эффективность и результативность кандидата, а не известность в виртуальных сетях. То есть для избирателей важнее реальные дела кандидата, а не его интернет-популярность.