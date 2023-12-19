Парламентарии Казахстана приняли участие в мероприятиях ПА ОДКБ в Москве

Делегация парламента Казахстана во главе со спикером мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о приоритетах казахстанского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году.

"1 января 2024 года Казахстан принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. На ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в Минске президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты казахстанского председательства", – сказал спикер мажилиса.

Среди приоритетов углубление сотрудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности, в том числе ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Особую значимость имеет совершенствование нормативной базы в части развития системы подготовки военных кадров, военно-научного и миротворческого потенциала Организации.

Также планируется усилить совместную работу по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотиков. Отдельное внимание будет уделено развитию практического сотрудничества по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, киберпреступности в зоне ответственности ОДКБ.

Ерлан Кошанов также отметил вклад Парламентской Ассамблеи ОДКБ в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств-членов ОДКБ с учётом их интересов. Наглядным примером эффективного сотрудничества между парламентами стран-участниц председатель мажилиса назвал деятельность постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи.