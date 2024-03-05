Парламентарии Казахстана и Татарстана договорились расширять сотрудничество

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов в рамках официального визита в Российскую Федерацию посетил Казань, где встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного Совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече Миннихановым Ерлан Кошанов передал тёплые слова приветствия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который незадолго до этого принимал участие в торжественном открытии "Игр будущего" в Казани.

"Это действительно очень креативное решение – объединить спорт, науку и технологии. Открываются большие возможности для практического применения этого опыта в самых разных сферах. Неслучайно наш президент предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане", – отметил Спикер Мажилиса.

Переходя к теме межрегионального взаимодействия, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Татарстан является одним из ведущих промышленных регионов России и важным партнёром для нашей страны. В Казахстане запустили свои производства такие крупные компании, как "Татнефть" (шинный завод, производство бутадиена), "ТЭМПО" (производство прямошовных труб большого диаметра), "КАМАЗ" (сборка грузовиков) и другие.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере высоких технологий. Спикер мажилиса сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу полной трансформации Казахстана в "IT-государство".

Рустам Минниханов тепло отозвался о встречах с президентом Казахстана, подчеркнул историческую, культурную и духовную близость казахского и татарского народов. Он предложил объединить потенциал ИТ-парков Казахстана и Татарстана.

В завершение встречи Раис Татарстана с благодарностью принял приглашение руководства Казахстана на Пятые Всемирные игры кочевников, которые пройдут в этом году в Астане под девизом "Ұлы Дала дүбірі".

На встрече с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным спикер мажилиса рассказал о законотворческой работе казахстанских депутатов. Особо он остановился на новых налоговом, бюджетном, строительном и водном кодексах, законопроектах по снижению закредитованности населения, борьбе с лудоманией, защите женщин и детей от насилия. Он также поздравил коллег с 30-летием Госсовета и пожелал дальнейших успехов на благо братского татарского народа.

"Нам очень важно развивать межпарламентские связи, обмениваться наработанным опытом. Депутаты должны всесторонне содействовать реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне. Сегодня основу казахстанско-российских отношений составляет межрегиональное сотрудничество. Активно развиваются прямые торгово-экономические связи Казахстана с 76 из 89 субъектов Российской Федерации. Среди них лидирующее место занимает Татарстан", – сказал Ерлан Кошанов.

Стороны обсудили также культурно-образовательное сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном.

"У нас много общего – язык, вера, традиции и обычаи. На татарский язык переведены произведения Мухтара Ауэзова. В этом году будет выпущен сборник казахских народных сказок на татарском языке. В нашей стране установлены памятники великим татарским поэтам Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю. В Казахстане ежегодно широко празднуется Сабантуй. Золотым мостом между нашими народами являются казахстанские студенты, обучающиеся в университетах Татарстана", – отметил Ерлан Кошанов.

Фарид Мухаметшин пригласил к укреплению взаимных культурных и туристических связей. Он подчеркнул также важность регулярного диалога между парламентариями для решения практических вопросов и реализации конкретных проектов.

В рамках официального визита делегация мажилиса посетила Казанский Кремль, ознакомилась с проектами IT-парка имени Башира Рамеева, школой программистов "Школа 21" и производственными площадками Инновационного индустриального парка "Технополис Химград" – одного из флагманов химической промышленности России.