Парламент утвердил размеры соцвыплат в Казахстане на 2023 год

Фото: pixabay.com

Парламент принял закон "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы". Документ опубликован на сайте Оnline.zakon.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмены согласились с предложениями Сената, внесёнными в проект закона, и одобрили бюджет страны на три года. Согласно ему, с первого января 2023 года утверждается следующий размер социальных выплат из бюджета:

минимальный размер заработной платы — 70 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 24 341 тенге;

минимальный размер пенсии — 53 076 тенге;

месячный расчетный показатель — 3 450 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 40 567 тенге.

Документ принят и направляется на подпись Главе государства.