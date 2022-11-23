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  • Парламент утвердил размеры соцвыплат в Казахстане на 2023 год
pixabay.com Сегодня, 13:51
41
Сегодня, 13:51
41
Фото: pixabay.com

Парламент утвердил размеры соцвыплат в Казахстане на 2023 год

Парламент принял закон "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы". Документ опубликован на сайте Оnline.zakon.kz, передаёт BaigeNews.kz

Мажилисмены согласились с предложениями Сената, внесёнными в проект закона, и одобрили бюджет страны на три года. Согласно ему, с первого января 2023 года утверждается следующий размер социальных выплат из бюджета: 

  • минимальный размер заработной платы — 70 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 24 341 тенге;
  • минимальный размер пенсии — 53 076 тенге;
  • месячный расчетный показатель — 3 450 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 40 567 тенге.

Документ принят и направляется на подпись Главе государства. 

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#статистика #социальные выплаты #МЗП
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:51
41
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