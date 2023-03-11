Парламент Китая одобрил кандидатуру нового премьера

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На сессии Всекитайского собрания народных представителей депутаты одобрили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР. Им стал 63-летний Ли Цян — член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии страныи соратник Си Цзиньпина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Кандидатуру Ли Цяна на пост премьера выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, который накануне был переизбран на пост главы государства на третий срок.

Ли Цян — выходец из восточной провинции Чжэцзян, в ряды компартии вступил в возрасте 23 лет. Он окончил партийную школу при ЦК КПК, имеет диплом магистра Гонконгского политехнического университета по специальности "деловое администрирование".

Новому премьеру предстоит решать множество важных вопросов социально-экономического развития Китая в условиях все более сложной конъюнктуры, на фоне усиливающегося давления на Пекин со стороны Вашингтона. Ключевой задачей станет модернизация страны, ее восстановление после пандемии, поддержание темпов роста ВВП на приемлемом уровне.

До него пост главы китайского правительства занимал Ли Кэцян, который был премьером Госсовета КНР с 2013 года.