  • 19 Января, 16:42
  • BAIGENEWS

Парламент должен быть инструментом выражения общественного мнения – депутат

Сегодня, 15:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
130
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Депутат мажилиса Мурат Абенов поделился мнением о заявлениях президента в интервью газете Egemen Qazaqstan, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Абенов отметил, что Касым-Жомарт Токаев дал интервью в очень подходящее время, а все реформы, которые проводятся в стране, являются желанием общества.  

"Президент вовремя дал большое интервью (…) Эти реформы – не мнение одного только человека, они выстроены обществом. Общество отстояло позиции", - сказал депутат во время "круглого стола" "Правовое обеспечение реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева: в свете интервью президента страны газете Egemen Qazaqstan".

Мажилисмен напомнил, что все эти реформы обсуждались с 2019 года на площадке национального совета общественного доверия при президенте РК. 

"Они приобрели законодательную форму в 2022 году на всенародном референдуме. Здесь ключевое – суперпрезидентской республики не существует, усилена роль парламента и подотчётное правительство. Это важный механизм. По сути, президент пошёл на то, чтобы свои полномочия уменьшить", - отметил депутат. 

Абенов считает, что раз реформы проведены референдумом, в будущем от них будет сложно отказаться. 

"Даже если у кого-то будет желание сделать суперпрезидентскую республику, у них ничего не получится. Разве граждане теперь отдадут свою власть обратно какому-нибудь президенту? Скорее всего нет. Это главная мысль", - предположил он.

Вместе с тем, Абенов отметил важную роль парламента в проведении реформ. 

"Все дискуссии и обсуждения должны проходить в парламенте, не на улице. Наш парламент, как и во всех развитых странах, должен быть инструментом донесения мнения общественности и принятия самых выгодных решений", - подытожил депутат.

Самое читаемое

Наверх