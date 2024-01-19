Парламент должен быть инструментом выражения общественного мнения – депутат

Депутат мажилиса Мурат Абенов поделился мнением о заявлениях президента в интервью газете Egemen Qazaqstan, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Абенов отметил, что Касым-Жомарт Токаев дал интервью в очень подходящее время, а все реформы, которые проводятся в стране, являются желанием общества.

"Президент вовремя дал большое интервью (…) Эти реформы – не мнение одного только человека, они выстроены обществом. Общество отстояло позиции", - сказал депутат во время "круглого стола" "Правовое обеспечение реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева: в свете интервью президента страны газете Egemen Qazaqstan".

Мажилисмен напомнил, что все эти реформы обсуждались с 2019 года на площадке национального совета общественного доверия при президенте РК.

"Они приобрели законодательную форму в 2022 году на всенародном референдуме. Здесь ключевое – суперпрезидентской республики не существует, усилена роль парламента и подотчётное правительство. Это важный механизм. По сути, президент пошёл на то, чтобы свои полномочия уменьшить", - отметил депутат.

Абенов считает, что раз реформы проведены референдумом, в будущем от них будет сложно отказаться.

"Даже если у кого-то будет желание сделать суперпрезидентскую республику, у них ничего не получится. Разве граждане теперь отдадут свою власть обратно какому-нибудь президенту? Скорее всего нет. Это главная мысль", - предположил он.

Вместе с тем, Абенов отметил важную роль парламента в проведении реформ.