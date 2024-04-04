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Парк спецтехники West Oil Software пополнился новыми автоцистернами

Сегодня, 09:25
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КМГ Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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Фото: КМГ

В прошлом году КМГ принял специальную программу по улучшению условий труда работников ТОО "West Oil Software" и обновлению техники. Всего за 3 года будет обновлено 202 единицы техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ҚазМұнайГаз.

Транспортные средства будут переданы в доверительное управление учреждению WOS от компании "Ойл Транспорт Корпорейшэн". Всего в этом году планируется обновить 70 единиц спецтехники.

"Недавно парк спецтехники компании пополнился новыми единицами. В дополнение к новым 17 транспортным средствам, прибывшим в 2023 году, прибыли еще восемь новых автоцистерн (АЦВ-12) в марте и в начале апреля.

Ожидается, что к концу месяца прибудут еще 6 таких автоцистерн (АЦВ-12)", - говорится в сообщении.

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