Парк спецтехники West Oil Software пополнился новыми автоцистернами

В прошлом году КМГ принял специальную программу по улучшению условий труда работников ТОО "West Oil Software" и обновлению техники. Всего за 3 года будет обновлено 202 единицы техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ҚазМұнайГаз.

Транспортные средства будут переданы в доверительное управление учреждению WOS от компании "Ойл Транспорт Корпорейшэн". Всего в этом году планируется обновить 70 единиц спецтехники.