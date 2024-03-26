Париж-2024: в копилке национальной сборной 31 лицензия

До начала Летних Олимпийских игр в столице Франции Париже осталось несколько месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта. Главное спортивное событие, которого с нетерпением ждут все болельщики, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа.



Планируется, что во Франции примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира, где будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта. Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта.

"В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады (бокс (мужчины) – 6, пулевая стрельба – 5, стрельба из лука – 4, фехтование – 4, велошоссе – 3, современное пятиборье – 2, тхэквондо – 2, греко-римская борьба – 1, вольная борьба – 1, спортивная гимнастика – 1, батутная гимнастика – 1, бокс (женщины) - 1)", - говорится в сообщении.

Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают города Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На последующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандиская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду.



Отметим, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие наши спортсмены.