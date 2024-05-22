Парень избил пожилого мужчину в Алматы: снятые очевидцами кадры помогли полиции
Вчера, 19:06
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Вчера, 19:06Вчера, 19:06
270Фото: polisia.kz
Парень набросился с кулаками на пожилого мужчину в Алматы. Этот момент очевидцы сняли на видео. Теперь в ситуации разбирается полиция, передаёт BaigeNews.kz.
В комментарии к ролику говорится о том, что инцидент произошёл у ЖК "Столичный центр" 22 мая.
"По данному факту проводится проверка. Правонарушитель задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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