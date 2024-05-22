Парень избил пожилого мужчину в Алматы: снятые очевидцами кадры помогли полиции

Парень набросился с кулаками на пожилого мужчину в Алматы. Этот момент очевидцы сняли на видео. Теперь в ситуации разбирается полиция, передаёт BaigeNews.kz.

В комментарии к ролику говорится о том, что инцидент произошёл у ЖК "Столичный центр" 22 мая.