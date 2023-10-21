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Паралимпийцы подняли флаг Казахстана в Ханчжоу

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t.me/Turizm_zhane_sport_ministrligi Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14
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Фото: t.me/Turizm_zhane_sport_ministrligi

В китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония поднятия флага Казахстана, символизирующая официальное прибытие казахстанской спортивной команды на Азиатские Пара игры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

"Сборная Казахстана благополучно добралась до Азиатских Пара игр. Наши спортсмены успешно прошли квалификацию и подтвердили свой спортивный класс. Квалификация спортсменов играет ключевую роль в паралимпийском спорте, обеспечивая справедливые состязания для всех участников. Теперь перед нами стоит интенсивная борьба за заветные медали, и у нас есть достойные соперники. На этих Азиатских играх участвуют 131 спортсмен по 14 видам спорта, что представляет рекордное количество участников из Казахстана в истории Азиатских игр. В предыдущих играх участвовали 94 спортсмена в 9 видах спорта. Мы надеемся, что в этом году мы принесем еще больше медалей", —  поделился генеральный секретарь Национального Паралимпийского комитета РК Ерлан Сулейменов.

Давид Дегтярев, чемпион Паралимпийских игр Токио-2020, чемпион мира и Азии по пара пауэрлифтингу, выразил свои эмоции в этот торжественный момент.

"Сегодня, при поднятии флага Казахстана, мы подтверждаем наше участие в Азиатских играх. Это огромное удовольствие наблюдать, как наш флаг развевается в другой стране. Мы готовы приложить все усилия, чтобы он всегда был виден с высоты", — подчеркнул Давид.

Напомним, что на IV Азиатских Пара играх соберутся более 4000 спортсменов из 43 азиатских стран, соревнующихся в 22 видах спорта. Соревнования континента пройдут с 22 по 28 октября.

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