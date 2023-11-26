Папа римский заболел воспалением лёгких

Папа римский Франциск заболел воспалением лёгких, из-за чего не смог произнести воскресную проповедь на площади Святого Петра в Ватикане. Вместо него выступил представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида, автор проповедей 86-летнего понтифика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Life.ru

"Сегодня я не могу выступить из окна, потому что у меня воспаление лёгких", — заявил папа римский верующим в своём обращении.

Как пишет агентство Reuters, во время проповеди Франциск находился в часовне своей резиденции. У него был сильный кашель, также на тыльной стороне его ладони можно было заметить медицинский пластырь.

При этом папа римский всё ещё планирует посетить 1 декабря Дубай, где состоится встреча, посвящённая проблеме изменения климата.