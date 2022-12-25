Папа Римский в рождественском послании призвал помочь Украине

Фото: пресс-служба президента РК

Папа Римский Франциск в своём традиционном рождественском послании напомнил о жителях Украины, страдающих от вооружённого вторжения России в их страну, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на dw.com.

"Да обратится наш взгляд на лица наших украинских братьев и сестёр, которые встречают нынешнее Рождество в темноте, холоде и далеко от дома из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны", - сказал он, обращаясь к верующим в воскресенье, 25 декабря.

Он призвал помощь страдающим в Украине "конкретными жестами солидарности".

"Да просветит Бог разум тех, что имеет власть заставить замолчать оружие и незамедлительно положить конец этой бессмысленной войне", - сказал он.

В своём рождественском послании Франциск также напомнил о других конфликтах и горячих точках, назвав их "аренами третьей мировой войны". Конкретно он упомянул о войне в Сирии, насилии на Святой земле и сказал: "Попросим же Господа, чтобы там, на земле, где он родился, возобновился диалог и поиск взаимного доверия между израильтянами и палестинцами".

Понтифик подробно остановился на положении христиан на Ближнем Востоке и особенно в Ливане, которому он пожелал "вновь восстать к жизни при поддержке мирового сообщества".

Упомянув о конфликтах в зоне Сахель, Йемене, Мьянме и Иране, Папа Римский призвал вспомнить за накрытым рождественским столом о голодающих во всём мире и, прежде всего, о детях, в то время как ежедневно транжирятся огромные запасы продовольствия и тратятся деньги на вооружение. В этой связи он отметил, что война в Украине угрожает голодом целым народам, особенно в Афганистане и странах Африканского Рога.

Ещё в октябре Папа Римский Франциск призвал президента России Владимира Путина остановить войну, а президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры. Он выразил сожаление по поводу аннексии украинских областей и призвал уважать территориальную целостность каждой страны.