Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому

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Папа Римский Франциск призвал президента России Вадимира Путина остановить войну, а президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры. Речь понтифика перед началом полуденной проповеди "Ангелу Небесному" приводит Vatican News, передаёт BaigeNews.kz.

Папа Римский выразил сожаление по поводу аннексии украинских областей и призвал уважать территориальную целостность каждой страны. Он назвал ход войны в Украине крайне серьёзным, разрушительным и угрожающим, что вызывает большую обеспокоенность.

"Моё обращение адресовано в первую очередь президенту России, я призываю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради любви к своему народу. С другой стороны, опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьёзных предложений о мире", - отметил Папа Римский.

И призвал лидеров международной политики и президентов стран сделать всё возможное для прекращения войны и не присоединяться к этому конфликту.

"Пожалуйста, позвольте молодым поколениям дышать здоровым воздухом мира, а не загрязнённым воздухом войны, которая является безумием!" - сказал он.

Понтифик призвал "после семи месяцев военных действий использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, до сих пор не использовались, чтобы положить конец этой ужасной трагедии". И отметил, что "война сама по себе есть заблуждение и ужас".

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей Украины в Кремле подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Возможность переговоров с Путиным Зеленский отверг, отметив, что Киев готов к диалогу с Россией, но уже с другим президентом РФ.