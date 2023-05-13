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Папа римский призвал не заменять детей животными
Папа римский Франциск призвал итальянцев рожать больше детей и не заменять их в своих семьях домашними животными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Низкая рождаемость стала одной из наиболее серьёзных проблем Италии, и власти опасаются, что она может привести к резкому падению экономики.
В пятницу понтифик принял участие в конференции, посвященной демографическому кризису в Италии, и рассказал о том, как одна из верующих открыла сумку и попросила его "благословить ее малышку". Однако в сумке был не ребенок, а небольшая собачка.
"Тут я вышел из себя и сделал ей выговор. Сказал, что сейчас множество детей голодает. Зачем же вы мне приносите собаку?", — заявил Франциск, сорвав при этом аплодисменты аудитории.
В Италии — один из самых низких показателей рождаемости в Европе. В прошлом году в стране родилось менее 400 тысяч детей, что составляет исторический минимум. При этом общее население Италии к началу 2022 года сократилось на 250 тысяч человек (свою роль при этом сыграло не только падение рождаемости, но и пандемия коронавируса).
По словам папы, в Италии для создания новой семьи нужны "титанические усилия", и позволить себе это могут только богатые люди.
В своем выступлении понтифик сказал, что падение рождаемости говорит о том, что молодые люди теряют веру в будущее и страдают от неопределённости.
"Настоящими проблемами стали поиск стабильной работы, крайне высокая стоимость аренды жилья и недостаточные зарплаты", — заявил Франциск.
Эксперты соглашаются, что одной из причин падения рождаемости в Италии остаются трудности с поиском работы для молодёжи.
Кроме того, жители страны часто жалуются на местную систему ухода за детьми: по данным благотворительной организации Save the Children, шесть из десяти итальянских матерей не могут отправить своих детей в детские сады.
Многих беременных женщин в Италии вынуждают уходить с работы, а некоторых увольняют после того, как они начинают ждать ребёнка.
Рождаемость падает во многих странах мира, в том числе в Японии, Южной Корее, Португалии и Пуэрто-Рико. Однако для Италии угроза сокращения населения особенно серьезна.
Это третья по размеру экономики страна еврозоны, и к 2050 году число ее жителей может уменьшиться на 25% (по данным на конец 2022 года население Италии составляло около 59 млн человек). При этом жители страны быстро стареют. За последние 20 лет число итальянцев, возраст которых превысил 100 лет, выросло втрое.
Италию часто называют "страной пустых колыбелей", в апреле владелец компаний Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск написал в своем твиттере: "Италия исчезает!"
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