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Путин подписал договоры о вхождении в состав России части территории Украины
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на части Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России.
"Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов", - отметил Путин в своём выступлении.
Он отметил, что "в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР".
"Люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского союза вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом. Допускаю, что они даже до конца не понимали, что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведёт. Но это уже не важно. Советского союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", - сказал Путин.
Он призвал Киев вернуться за стол переговоров.
"Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст", - сказал президент РФ.
На фоне этого мероприятия в Москве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Возможность переговоров с Путиным Зеленский отверг, отметив, что Киев готов к диалогу с Россией, но уже с другим президентом РФ.
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