Памятную монету с борщом выпустил Нацбанк Украины

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинский борщ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт регулятора.

Реализация монет в интернет-магазине Нацбанка начнётся с 4 октября.

На лицевой стороне монеты изображена хозяйка на фоне печи во время приготовления блюда, на оборотной — тарелка с красным борщом. Номинал монеты — 10 гривен.

Монета входит в серию "украинское наследие". Как отметил заместитель председателя Нацбанка страны Алексей Шабан, новые монеты станут "напоминанием об уникальности страны и её народа".