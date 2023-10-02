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Памятную монету с борщом выпустил Нацбанк Украины

Сегодня, 06:31
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bank.gov.ua Сегодня, 06:31
Сегодня, 06:31
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Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинский борщ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт регулятора.

Реализация монет в интернет-магазине Нацбанка начнётся с 4 октября.

На лицевой стороне монеты изображена хозяйка на фоне печи во время приготовления блюда, на оборотной — тарелка с красным борщом. Номинал монеты — 10 гривен. 

Монета входит в серию "украинское наследие". Как отметил заместитель председателя Нацбанка страны Алексей Шабан, новые монеты станут "напоминанием об уникальности страны и её народа".

 

 

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