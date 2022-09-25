Памятник с большой дороги: как сейчас выглядит легендарная Аккульская мечеть?

Фото: Альбина Халел

Четыре выходца из села Аккульск за год совершили невероятное — полностью восстановили деревянную вековую мечеть на народные средства. Теперь степная святыня, судьбу которой едва не приговорили безразличие и природа, превратилась в туристическую достопримечательность. Люди с большой охотой сворачивают с трассы, чтобы заехать в деревню Аккульск, помолиться и лично взглянуть на чудо человеческого терпения и архитектурной стойкости.

Ещё пару лет назад её называли ненужной, безнадёжной, утратившей шанс на новую жизнь! Но она выстояла 115 лет и доказала, что надежда умирает последней, а вера и терпение в добром порыве — самые лучшие учителя. Как шло восстановление мечети и как она выглядит сейчас, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

НА НОВОМ МЕСТЕ

Село Аккульск расположено в Бескарагайском районе области Абай. Деревня, которую упразднили в 2017 году, и которой уже нет на карте, находится в 30 километрах от Семея, в степи на опушке леса, в стороне от трассы Омск — Майкапчагай. В самые лучшие свои времена деревня жила богато, торговля шла бойко. Здесь было пять мельниц, насчитывалось около 200 дворов и больше тысячи человек местного населения. А сейчас в этом заброшенном селении живёт одна семья.

Деревня была основана в 1812 году мигрантами из Казанской губернии, а первую мечеть построили здесь в 1851 году. Но что-то заставило аккульчан переехать на другое, нынешнее место. Согласно одним источникам, сделать это вынудили комары, которые в большом количестве орудовали на озёрах рядом с селом и не давали покоя людям. Другая версия — в деревне был пожар и больше половины построек, в том числе и мечеть, уничтожило огнём.

Что именно произошло, точно не известно, но в 1907 году в отстроенной заново деревне открылась новая деревянная мечеть, которой предстояло пройти немало испытаний.

Эту мечеть строили всем селом по проекту башкирских архитекторов. А задумал её местный житель, потомок основателей Аккульска, Султан кажи Фазылбеков. Его современники рассказывали, что имам несколько лет пробыл в Мекке, а после хаджа ему пришла идея оставить землякам и потомкам мечеть.

СТРОЙКА ВЕКА

На строительство ушло примерно три года — с 1904 по 1907 годы. Стройматериал для будущего памятника архитектуры не пришлось везти издалека.

Бескарагай — богатый район, сырьё тут же, под боком — сосны, песок, известняк, выход белого кварца, глины.

Древесину для стен, крыши и отделки доставляли из Долонской казчачьей станицы. Кирпичи — из Семипалатинска. Кстати, в начале 20 века в городе было развито изготовление этого керамического стройматериала, больше 20 заводов семипалатинских купцов обеспечивали всю округу. Один только завод Шафировых выпускал около миллиона кирпичей в год. Фурнитуру для мечети ваяли кузнецы по сапецзаказу.

По словам выходцев из села Аккульск, чьи деды и прадеды своими руками возводили мечеть, рядом с будущим храмом и в нескольких дворах стояли пилорамы. В проветриваемых помещениях основательно готовили брёвна, балки, доски — их вымачивали в солёной воде и долго сушили перед использованием. Так предки выгоняли клеточный сок из древесины, заменяя раствором, чтобы микробы не смогли разрушать стройматериал.



ЗАБРОШЕННОЕ СЕЛО – ЗАБЫТАЯ МЕЧЕТЬ

Ровно 11 лет, с 1907 по 1918 годы, мечеть служила главной культовой цели, а первым имамом в своём детище был сам Султан кажи Фазылбеков. Затем в разные годы здание приспособили под школу, дом культуры. Летом сюда заселяли сенокосчиков, а зимой ребятня всем селом украшала главную новогоднюю елку, собирая по домам украшения. Круглый год здесь показывали кино и мультфильмы, школьники из соседних сёл ставили концерты.

Мечеть была вторым домом для жителей Аккульска, безмолвным свидетелем разных событий, на протяжении века храня коллективную память.

Примерно в 80-х годах здание мечети опустело. А потом и вовсе было заброшено. После ликвидации колхоза и закрытия школы из деревни стали уезжать люди. Народная современная примета гласит — "закроют школу — умрёт село". Так случилось и в Аккульске.

Опустошение села подкосило мечеть. Словно живая, она стала чахнуть, а в середине 2000-х начал заваливаться минарет. Внешний вид полуразрушенного памятника деревянного зодчества больше напоминал инсталляцию на тему забвения и обратил на себя внимание туристов, проезжающих по трассе в километре от деревни. Тогда же выходцы Аккульска задумались о будущем своего храма.

Первые попытки были предприняты в 2007 году, в год столетия мечети. Все, кто хотел лучшей жизни для степной святыни, помогал финансово. Деньги на восстановление собирали всем районом. Но первый транш исчез. Говорят, деньги хранились в Семее, но во время пожара – сгорели.

Спустя 14 лет — вторая попытка. На этот раз — успешная. А в промежутке — решение о перевозке мечети в областной музей-заповедник Усть-Каменогорска и попытки общественников обратить внимание власти в сторону народа. Люди мечеть отстояли, но денег от государства так и не дождались.

С МИРУ ПО НИТКЕ

21 июня 2021 года три выходца из Аккульска – Ильяс Хайбуллин, близнецы Карим и Рахим Жунусовы приступили к восстановлению мечети. Мужчины пришли к этому решению независимо друг от друга и почти одновременно. Позже к ним присоединился ещё один представитель семьи Жунусовых – Ерлан.

"Как-то мне приснилась Аккульская мечеть. С новыми деревянными полами и крепкой крышей, белыми стенами. Видел, как она будет выглядеть после ремонта, любовался ею. Я знаю, что многие мои земляки мечтали когда-нибудь зайти в нашу любимую обновлённую мечеть. Это был знак, медлить было нельзя, поэтому мы с братьями объявили Асар и приступили к ремонту", — рассказал Карим Жунусов.

За короткое время была собрана первая сумма. Сначала финансово помогали аккульчане, затем подключались все неравнодушные.

По словам мужчин, на предприятиях, где закупали стройматериалы, делали хорошую скидку, а некоторые отдавали кирпичи и стропила просто так, в благодарность за благое дело.

Изначально мужчины хотели лишь выровнять минарет, закрыть крышу, укрепить фундамент и привести в порядок стены мечети. Но поддержка единомышленников была настолько сильной, что восстановление мечети растянулось на год, а средств хватило на ремонт всего здания.

Всё свободное время народные реставраторы проводили на стройке. На помощь приезжали жители Семея, близлежащих сёл Канонерка, Карамурза, Жыланды, Бескарагай. Даже незнакомые люди, заехавшие посмотреть на придорожный памятник, брались за работу. Женщины заведовали полевой кухней, а мужчины всех возрастов орудовали инструментами.

СОВЕТЫ ОТЦА И ЛАЙФХАКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Первым делом бригада единомышленников принялась за фундамент. Затем взялась за крышу. Работа кипела до тех пор, пока не дошла очередь до минарета. Выровнять эту покосившуюся часть мечети было самым сложным этапом. Никто не мог дать гарантий, что минарет, да и сам храм, уцелеют. Даже столичный архитектор, который приехал на большую стройку и привёз с собой ценные советы.

В результате мужчины всё сделали сами, применив народный дедовский способ — домкраты и подпорки.

"Каждый день в течение двух недель мы поднимали минарет на 3 см. Нередко у нас всё валилось из рук. Подпорки из кирпича сыпались, едва мы выкладывали их, минарет шатался. В такие моменты хотелось бросить ремонт и уехать домой. А на следующий день всё, над чем мы корпели три дня, получалось за три часа. Вот такие чудеса! Словно дух мечети и сам Аллах нам помогали!", - рассказал Ерлан Жунусов, который провёл большую часть своего детства в Аккульске.

В мистику здесь сложно не поверить. Всё, за что брались народные умельцы, которые, к слову работают простыми водителями, получалось на славу. А вот помощь со стороны в их отсутствие и без их участия оказывалась бесполезной. Так вышло с ремонтом крыши и созданием полумесяца для минарета. Замена кровли принесла только эстетический эффект, после первого дождя осадки устремились внутрь. А история с исламским символом вынудила мужчин освоить ремесло по металлу.

"Ремонт мечети многому нас научил и со многими познакомил. Это и есть самая большая награда для нашей команды. Если работать по дереву я ещё умел, то с металлом пришлось повозиться. Я попросил трёх мастеров сделать для мечети полумесяц, но ни один из них не справился. Пришлось учиться самим. И знаете, всё получилось! Я думаю, что наши предки 115 лет назад тоже учились и радовались как мы, когда возводили мечеть. Она простояла больше века, надеюсь, впереди у неё не меньше", - поделился своими впечатлениями от строительства Ильяс Хайбуллин.

В начале июня этого года на минарет установили полумесяц. Ровно 70 лет мечеть простояла без своего главного символа, так как в 1932 году из-за религиозной политики его сняли.

Пока шёл ремонт, мужчины не переставали удивляться высокому мастерству своих земляков, которые возводили мечеть. Балки, вкопанные в землю, были как новые, без запаха сырости. А брёвна, из которых выложены стены, с внутренней стороны больше напоминали свежую постройку. Деревянный материал прошлого века не стали выбрасывать, а пустили его в дело. За время восстановления мужчины поставили на место покосившийся минарет, застеклили и покрасили окна, построили крыльцо, выложили новые деревянные полы, обновили потолок, выровняли и побелили стены.

А ещё развеяли одну из главных легенд. Долгое время люди считали, что мечеть построена без единого гвоздя. Но мужчины повсюду находили гнутые кованые гвозди и дарили на память туристам. А вот листки Корана, которые периодически падали на них с чердака, решили оставить в храме.

БЕЗ БЛАГ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

В середине лета Аккульская мечеть отпраздновала свой 115-й день рождения и начало новой жизни. Здание имеет статус памятника истории и культуры областного значения. Значится на балансе Глуховского сельского округа Бескарагайского рйона. Здесь нет ни электричества, ни отопления, ни водопровода. Несмотря на это она является одной из самых популярных мечетей в Казахстане, а их в стране насчитывается больше 2700.

За судьбой придорожного храма наблюдала вся страна. А на днях её посетил Верховный Муфтий страны Наурызбай кажы Таганулы. Он встретился с инициаторами реконструкции, поговорил с руководством района и получил бата от единственной жительницы Аккульска, хранительницы мечети Гульширы Сапариевой.

Женщина попросила провести в отремонтированное здание элементарные блага цивилизации, чтобы совершать молитву. Тем более, что в последнее время мечеть стало посещать ещё больше туристов. Сама Гульшира-апай отказывается переезжать к детям в Семей, она уверена, что архитектурному талисману аккульчан нужна поддержка!

Альбина Халел

Фото автора