Памятник Назарбаеву демонтировали у Национального университета обороны в Астане

С территории Национального университета обороны в Астане исчез памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Что произошло, объяснили в Минобороны, передаёт BaigeNews.kz.

"Приказом министра обороны РК наименование "Национального университета обороны имени Первого Президента РК - Елбасы" было изменено на "Национальный университет обороны РК". В связи с чем принято решение переместить и установить памятник, который был расположен на территории университета, в здание государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК", - сообщили в Минобороны.

На данный момент памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства.

После проведения подготовительных мероприятий его перевезут в здание музея.