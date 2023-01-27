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Паломники из Алматы подали заявление в полицию на турфирму
В Алматы группа паломников купила туры в Мекку, но они не могут ни улететь туда, ни вернуть свои деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Люди говорят, каждый из них заплатил турфирме как минимум полмиллиона. Некоторые приобрели путёвки сразу на всю семью. А когда настало время улетать, рейс отложили.
"Мы вложили миллион 200 тысяч тенге в эту кампанию. 16 декабря мы перевели онлайн. Нам обещали там путёвку: стоимость полёта, двухразовое питание и гостиницу. Нам не объясняют, мы не знаем. Здесь, может, мошенничество, шарлатанство, я не знаю. А может, у них что-то не получилось", - говорит клиент турфирмы Жаскайрат Амиргалиев.
Узнать причину отмены рейса клиенты хотели у руководства фирмы. Они пришли к офису компании, но двери оказались закрыты. На телефонные звонки и сообщения менеджеры не отвечают. Среди собравшихся – те, кто должен был улететь несколько дней назад, и те, кто ещё только ждёт своего путешествия. Заподозрив неладное, люди вызвали полицию и написали заявления. На прошлой неделе на эту же турфирму пожаловались жители Шымкента, столкнувшиеся с точной такой же проблемой. В фонде "Туристік Қамқор" сообщили, компания работает незаконно.
"Накануне в управление полиции Медеуского района с заявлением обратились два человека. Ещё восемь граждан подали заявления сегодня. Обстоятельства будут предметно изучены, будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК", - сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
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