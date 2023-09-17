Палец ребёнка застрял в карусели в ВКО
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
181Фото: ДЧС ВКО
К спасателям Шемонаихинского района ВКО поступил вызов о том, что у ребёнка палец руки застрял в карусели на детской площадке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
"Незамедлительно по вызову сотрудники ПЧ-28 отправились на спасательную операцию. Мальчик плакал от боли, ведь палец был зажат между валом и подшипником карусели на игровой площадке. 15 минут потребовалось на то, чтобы справиться с непростой ситуацией и помочь ребенку.
Пришлось использовать шансовые инструменты, чтобы выбить подшипник из вала корпуса карусели. Когда палец был освобожден, мальчика передали сотрудникам скорой помощи", — рассказали в ДЧС.
Спасатели оградили поломанную качель специальной лентой и обратились в акимат о ее реконструкции.
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