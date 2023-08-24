  • 24 Августа, 17:48
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Падение цен на зерно: аграрии обращаются к властям

Сегодня, 17:41
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inbusiness.kz Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
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Фото: inbusiness.kz

Аграрии Костанайской области предложили обратиться к премьер-министру, с просьбой рассмотреть вопрос о закупе зерна у предприятий по цене 100 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "АПК Новости".
 
По словам аграриев, сегодня идет уборка урожая. В соседней России ожидается большой объём, который может хлынуть в Казахстан.

"Нам нужно защищать своих товаропроизводителей. Мы выступаем за закрытие импорта российского зерна. На ввоз железнодорожным транспортом нужно ввести пошлину. Сегодня вагоны с зерном приходят по цене 78 тыс. тенге за тонну. Как нам конкурировать с такой ценой? Сегодня наша себестоимость составляет почти 80 тыс. тенге. А Продкорпорация уже поставила цену 70 тыс. тенге. Мы разорим АПК", - отметил член комитета АПК Александр Бородин.

Стоимость зерна приближается к отметке 80 тысяч тенге за тонну. В этой связи, аграрии предложили направить письмо премьер-министру с просьбой рассмотреть вопрос о закупе зерна у предприятий, в том числе и форвардном по цене 100 тыс. тенге.

Это, как отмечают сами аграрии, существенно поможет хозяйствам выполнить свои обязательства по кредитным договорам, по обязательствам перед поставщиками, обеспечить стабильность работы агроформирований, возможность дальнейшего технического переоснащения, и качественной подготовки к посевной 2024 года.

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