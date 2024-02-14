Ожиданиями от обновлённого кабмина поделился политолог Талгат Калиев
Сегодня, 18:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
98
Политолог Талгат Калиев поделился с BaigeNews.kz мнением о том, станет ли правительство антикризисным и что нужно сделать обновлённому кабинету министров для улучшения жизни в стране?
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Птицефабрику по цене шести Boeing начали строить в Алматинской области
- "Останется на моей совести": глава ДЧС высказался о дальнейших поисках на "Майкаинзолото"
- Машины, ремонты, кресла: костанайских энергетиков подозревают в неоправданных тратах