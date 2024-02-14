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Ожиданиями от обновлённого кабмина поделился политолог Талгат Калиев

Сегодня, 18:05
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Ожиданиями от обновлённого кабмина поделился политолог Талгат Калиев Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Политолог Талгат Калиев поделился с BaigeNews.kz мнением о том, станет ли правительство антикризисным и что нужно сделать обновлённому кабинету министров для улучшения жизни в стране? 

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