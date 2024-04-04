Ожидаемый объём весеннего половодья в ЗКО приближается к рекордным значениям

Согласно прогнозам Росгидромета, основанным на данных наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал, ожидаемые объёмы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Верхнеуральском водохранилище (Челябинская область РФ) ожидается объём половодья от 0.36 до 0.46 кубических километров, что в 9 раз превышает показатели прошлого года и приближается к максимальным многолетним характеристикам.

Прогнозируемый объём половодья в Ириклинском водохранилище (Оренбургская область РФ) находится в диапазоне от 2.5 до 3.5 кубических километров, что почти вдвое превышает данные за 2023 год и приближается к историческому максимуму.

Для участка Сакмара-Татарская Каргала (Оренбургская область РФ) прогнозируется объём половодья от 5.0 до 6.0 кубических километров, что также выше показателей предыдущего года.

На территории Казахстана ожидаемые сроки вскрытия реки по гидропосту Урал-Кушум (Западно-Казахстанская область) прогнозируются в период с 7 по 12 апреля 2024 года. Ожидается, что объём весеннего половодья на участке Урал-Кушум составит от 11.0 до 15.0 кубических километров, что значительно превышает показатели прошлого года и приближается к рекордным значениям.