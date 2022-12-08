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  • Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы
Кадр из видео Сегодня, 15:30
252
Сегодня, 15:30
252
Фото: Кадр из видео

Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы

Цветы на клумбы высадили несколько дней назад, но выпавший в городе снег всё засыпал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Теперь местные задаются вопросом: сколько бюджетных денег "заморозили" чиновники. Несмотря на то, что розы и хризантемы – растения многолетние, биологи уверены: до весны они не доживут.

"Я как биолог стою и сокрушаюсь. Очень жалко это растение. Я сейчас хотела его немножко разрыть, достать корень аккуратно. Но у меня никак не получалось, потому что там уже лёд, уже охватил плотным кольцом – и у меня корень остался в земле", - рассказала кандидат биологических наук Роза Жумабаева.

Специалисты говорят, что сложноцветные растения очень теплолюбивы. Высаживать их зимой – дело весьма рискованное, поэтому коммунальщикам нужно было дождаться весны. Шанс спасти розы и хризантемы ещё есть. Если их накрыть, то, возможно, какая-то часть прорастет.

В Шымкенте уже засадили десятки клумб. В Каратауском районе на это потратили 17 миллионов тенге. Местные власти ничего критичного в этом не видят. Говорят, ответственность за клумбы несёт подрядчик. Если весной цветы не взойдут, он будет высаживать их снова, но уже за свой счёт.

"Поскольку у нас южный регион, тёплый, у нас не бывает сильного холода, поэтому сажают и осенью, даже в ноябре. Несмотря на то, что сейчас цветы выглядят засохшими, это многолетники. Со стороны подрядной организации есть гарантия на работу. Поэтому сколько цветов погибнет, столько весной и восполнят", сообщил главный специалист отдела аппарата акима Каратауского района Есимхан Жузбаев.

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#Шымкент #озеленение #акимат
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:30
252
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