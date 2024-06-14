Ответственность судей хотят повысить в Казахстане

Депутаты Парламента на совместном заседании палат рассмотрели в первом чтении закон, касающийся судебной системы и статуса судей, передаёт BaigeNews.kz. Он направлен на повышение ответственности и независимости судейского корпуса.

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров сообщил, что документ разработан в целях реализации поручений главы государства по обеспечению качества отправления правосудия и повышения профессионализма судей.

"Целью проекта конституционного закона является дальнейшее развитие судебной системы путем совершенствования правовых механизмов, направленных на повышение качества отправления правосудия, профессионализма судейского корпуса, их ответственности и независимости", - отметил он.

Поправки к законопроекту можно разделить на три блока. Так, первый блок поправок направлен на совершенствование работы Судебного жюри.

"По каждому факту грубого нарушения законности при рассмотрении судебного дела Судебным жюри будет внедрен новый механизм проверки материалов дисциплинарного дела в отношении судьи, что позволит более эффективно реагировать на нарушения законности со стороны судей. В рамках предлагаемого механизма, в момент установления факта грубого нарушения законности в ходе рассмотрения дела нижестоящим судом со стороны вышестоящего суда, председатель областного или Верховного суда на соответствующем пленарном заседании представляет в Судебное жюри предложения по обсуждению вопроса о привлечении или не привлечении судьи к дисциплинарной ответственности", - сказал депутат.

При этом независимо от какого-либо решения пленарного заседания, все материалы по фактам грубых нарушений законности будут направляться в Судебное жюри для проверки.

"В настоящее время решения о возбуждении дисциплинарного производства принимаются пленарными заседаниями Верховного суда и областных судов, в результате на практике в Судебное жюри на рассмотрение поступает лишь небольшая часть таких нарушений. В связи с прогнозируемым увеличением нагрузки по дисциплинарным делам состав Судебного жюри увеличивается с 9 до 15 членов, в которое войдут 13 судей, а также два представителя от юридического сообщества с правом совещательного голоса", - добавил сенатор.

Второй блок поправок направлен на изменение порядка организации и деятельности Комиссии по качеству правосудия. В частности, из числа критериев, по которым Комиссия по качеству правосудия осуществляет оценку профессиональной деятельности судьи исключаются несколько требований, в том числе критерий "нравственные качества", по которым оценка осуществляется также Судебным жюри, комиссией по судейской этике и пленарными заседаниями.

"Согласно проекту конституционного закона оценку профессиональной деятельности судьи рекомендуется проводить не по результатам годовой деятельности, как предусмотрено действующими нормами, а по результатам первых трех лет. Так как судьи не успевают в течение 1 года рассматривать дела в объеме, достаточном для полноценной оценки их профессиональной компетентности, приобретать соответствующий опыт. Комиссии по качеству правосудия по результатам рассмотрения предлагается вынести решение о признании судьи соответствующим занимаемой должности и наделить полномочиями относительно направления его на курсы повышения квалификации в Академию правосудия. Данный механизм предусматривает повышение качества судейского корпуса", - уверен Нурлан Бекназаров.

Отмечается, что решения комиссии по качеству правосудия подлежат рассмотрению Высшим Судебным Советом. В свою очередь, Высший Судебный Совет принимает по ним соответствующие решения, в частности, об освобождении судьи от занимаемой должности либо отказе в этом, о переводе судьи в другой суд и так далее.

Третий блок поправок связан с усилением прав и социальных гарантий судей с точки зрения обеспечения их независимости. В частности, в проекте конституционного закона предусмотрены поправки, касающиеся размера выплаты пожизненного содержания судьям в отставке.

Документ также дополняется нормами, дающими гарантии возможности ознакомления судьи со всеми материалами до его направления в судебное жюри, а также полной защиты прав судьи посредством его личного участия в рассмотрении дисциплинарного дела либо его представителя.