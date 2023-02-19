- "Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге": Куат Хамитов бросил вызов известному блогеру 00:29 35
- Уральск остался без газа из-за ДТП 18.02.2023 201
- Павлодарца приговорили к общественным работам за жестокое обращение с котом 18.02.2023 255
- Грузовик с телами 18 человек найден в Болгарии 18.02.2023 329
- Двое пенсионеров выжили в жутком ДТП в Петропавлоске 18.02.2023 300
- Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 18.02.2023 415
- 26 туш сайгаков обнаружили у жителя Кызылординской области 18.02.2023 379
- Народная партия Казахстана приступила к агиткампании 18.02.2023 358
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 408
- "Ак жол" начал вывешивать банеры в разных регионах Казахстана 18.02.2023 375
- Необычные арт-объекты в Астане: как казахстанец создает кинетические инсталляции 18.02.2023 390
- Оппозиционная ОСДП выступила против соглашений с партией власти 18.02.2023 432
- Шесть политических партий Казахстана договорились о честной борьбе 18.02.2023 487
- Одежду для недоношенных детей связали пациенты с болезнью Паркинсона 18.02.2023 328
- "Итак, поехали" — предвыборную агитацию начали в парти BAITAQ 18.02.2023 342
- Партия "Respublica" открыла предвыборные штабы в 20 регионах 18.02.2023 344
- Предвыборный штаб партии "Ауыл" начал свою работу 18.02.2023 347
- В Казахстане стартовала предвыборная агитация 18.02.2023 407
- На ТЭЦ Экибастуза сообщили об устранении повреждения 18.02.2023 496
- Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого 18.02.2023 859
- Будущие спасатели из академии МЧС показали новую форму 18.02.2023 303
- Троих человек спасли из под завалов на 13-й день после землетрясения в Турции 18.02.2023 428
- Cтоличные полицейские остановили драку 18.02.2023 455
- Турецкий бизнесмен подарил авто мужчине, развозившему гумпомощь на старой машине 18.02.2023 592
- Какие нарушения во время предвыборной агитации чаще всего совершают СМИ 18.02.2023 400
- Батареи снова "без признаков жизни": что происходит в Экибастузе 18.02.2023 599
- Пять фактов незаконной предвыборной агитации выявили в Казахстане 18.02.2023 415
- Два участка трассы "Алматы — Усть-Каменогорск" закрыты из-за метели 18.02.2023 544
- Угонщика-рецидивиста задержали в Талдыкоргане 18.02.2023 326
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 858
- Сколько СМИ и блогеров могут агитировать кандидатов на предстоящих выборах 18.02.2023 504
- В каком порядке будут располагаться партии в избирательных бюллетенях 18.02.2023 466
- Как выжить в зимнем лесу — лайфхаки от спасателей 18.02.2023 446
- Похоже на пистолет: жителей Петропавловска напугал вооружённый мужчина 18.02.2023 494
- Выборы-2023: ЦИК аккредитовала 79 иностранных наблюдателей 18.02.2023 458
- Каково быть инвалидом-колясочником в Казахстане. Рассказ от первого лица 18.02.2023 696
- В ЦИК озвучили итоги выдвижения кандидатов в Мажилис и маслихаты 18.02.2023 437
- Казахстан улучшит свою инвестиционную привлекательность — Смаилов 18.02.2023 470
- В сёлах СКО дадут названия 16 безымянным улицам 18.02.2023 558
- Смерть от коронавируса зафиксировал Минздрав в минувшие сутки 18.02.2023 559
- Рыбакина сыграла с российской теннисисткой 18.02.2023 500
- Субботняя погода в Атырау будет способствовать накоплению в воздухе вредных веществ 18.02.2023 576
- Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти семью в Турции 18.02.2023 4326
- Детское питание из рыбы начали производить в Казахстане 18.02.2023 536
- Преподавателей казахстанских вузов начали обучать блокчейн-технологиям 18.02.2023 572
- Турнир на призы Ольги Рыпаковой пройдёт в Усть-Каменогорске 18.02.2023 541
- В детсадах Астаны выделят 39 тысяч мест в рамках госзаказа 18.02.2023 716
- Улицы Шымкента затопило после проливного дождя 18.02.2023 497
- Из-за непогоды закрыты три участка республиканских дорог Казахстана 18.02.2023 816
- AMANAT подаст в суд на компанию, которая преждевременно разместила её агитбаннеры 18.02.2023 580
- Автомобиль провалился под асфальт в центре Караганды 17.02.2023 696
- Тревожные кнопки и турникеты к сентябрю должны появиться во всех школах РК 17.02.2023 717
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 1198
- 76 рогов сайги обнаружили у жителя Актюбинской области 17.02.2023 577
- Из-за схода лавин в Таджикистане за сутки погибли 17 человек 17.02.2023 615
- "Атамекен" планирует отменить 583 незаконных штрафа 17.02.2023 602
- Группу скотокрадов задержали с поличным недалеко от Уральска 17.02.2023 783
- "А дальше жизнь". Первая выставка об онкозаболеваниях открылась в Астане 17.02.2023 627
- Стоматологи в Казахстане создали аппарат для безболезненного лечения кариеса 17.02.2023 854
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 616
- Законопроект "О масс-медиа" обсудили зарубежные эксперты в Астане 17.02.2023 622
- Авиакомпания Fly Arystan нарушала права несовершеннолетних пассажиров - прокуратура 17.02.2023 633
- Какой будет погода в Казахстане в выходные 17.02.2023 624
- Казахстан улучшил позиции в рейтинге открытых данных 17.02.2023 670
- Coca-Cola планирует перерабатывать пластик в Казахстане 17.02.2023 696
- Почему в Шымкенте дороги "тают" от дождя и снега 17.02.2023 2541
- Как будут внедрять 5G в Казахстане, рассказали операторы связи 17.02.2023 819
- Около 73 млн тенге отправили в Турцию казахстанские предприниматели 17.02.2023 565
- Контрафактный алкоголь производил житель Павлодара 17.02.2023 593
- Семь политпартий зарегистрировали своих кандидатов в мажилис 17.02.2023 796
- Изменения произошли в работе пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана 17.02.2023 793
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 661
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 7953
- Замакима задержали в Караганде за получение взятки 17.02.2023 677
- Две девочки сбежали из детского дома в Шымкенте 17.02.2023 692
- Уголовное дело определит ответственность акционеров - Скляр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе 17.02.2023 647
- В Instagram появились аналоги Telegram-каналов 17.02.2023 800
- "Выжал из нее все соки" - Скляр о передаче ТЭЦ Экибастуза в госсобственность 17.02.2023 5297
- Дорожники Казахстана перешли на усиленный режим работы из-за непогоды 17.02.2023 522
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 578
Сегодня, 00:29
43
43Фото: Sports.kz
"Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге": Куат Хамитов бросил вызов известному блогеру
Блогер Артем Тарасов провел кикбоксерский бой против Давида Хачатряна. Давид победил решением судей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.ru.
На итог этого боя отреагировал Куат Хамитов, которого Тарасов вызывал на бой после поражения от Марифа Пираева:
"После такого боя, ты еще хотел со мной драться. Хоть я и борец, но я уверен, что отшлепаю тебя даже в боксерском ринге, - заявил Куат Хамитов.
Ранее был анонсирован бой Хамитова и Хачатряна в рамках турнир
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 408
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 858
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 1197
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 7935
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 1653
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 6306
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 35666
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1622
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 1687
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 12950
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7368
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3039
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1790
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 117795
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2811
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2673
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3572
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1654
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 6920
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8723
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 5050
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2255
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12403
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 56003
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2403
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2318
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4426
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1831
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2819
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2634
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15955
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5658
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30807
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2771
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3296
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3305
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71969
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22055
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23745
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3596
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6157
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8580
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3351
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3865
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3147
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 253415
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2827
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3070
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4405
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4208
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3196
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3263
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4978
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4512
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5029
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3260
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3480
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4242
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3610
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4119
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3518
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3649
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5411
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3720
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3767
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14992
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3470
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 4151
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7517
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3993
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4897
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 5219
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11486
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4379
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17852
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 5322
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4441
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 135865
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 4426
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 42319
-
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 616
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 661
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 578
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1013
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 772
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 975
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1071
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1783
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1142
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1171
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1144
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1010
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1056
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1066
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1896
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1689
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1932
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1513
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1678
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1909
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1935
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2249
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2076
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1997
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2144
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2293
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2195
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2064
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2053
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2052
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2175
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2301
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2206
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2285
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2318
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2168
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3314
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2415
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2407
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2285
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2155
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2291
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2388
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2564
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2165
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2400
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2301
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2479
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2531
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2855
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2555
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2801
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2390
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2950
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2870
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4094
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3017
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2915
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4024
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2993
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3564
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3247
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3464
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3758
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3724
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3630
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3535
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3303
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3547
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3642
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3672
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3636
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3912
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3784
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4019
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4215
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4061
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4000
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 4235
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 4136