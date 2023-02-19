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  • "Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге": Куат Хамитов бросил вызов известному блогеру
Sports.kz Сегодня, 00:29
43
Сегодня, 00:29
43
Фото: Sports.kz

"Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге": Куат Хамитов бросил вызов известному блогеру

Блогер Артем Тарасов провел кикбоксерский бой против Давида Хачатряна. Давид победил решением судей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.ru.

На итог этого боя отреагировал Куат Хамитов, которого Тарасов вызывал на бой после поражения от Марифа Пираева:

"После такого боя, ты еще хотел со мной драться. Хоть я и борец, но я уверен, что отшлепаю тебя даже в боксерском ринге, - заявил Куат Хамитов.

Ранее был анонсирован бой Хамитова и Хачатряна в рамках турнир

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#Куат Хамитов #бокс #спорт #блогеры
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:29
43
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